Météo : le froid s’en va, les particules fines refont surface

Photo : YONHAP News

Le temps s’est nettement adouci aujourd’hui, observant une hausse des températures significative. Encore légèrement négatives ce matin, elles ont grimpé dans l’après-midi, s’établissant à au moins 10°C sur la quasi-totalité de la péninsule : 9°C, notamment à Séoul, 11°C dans le centre du pays, jusqu’à 13°C, la maximale, à Daegu et à Ulsan.Le ciel était assez couvert, du fait d’une part d’un voile nuageux et d’autre part de la forte concentration de poussières fines, notamment élevée dans les régions nord et ouest.Les températures seront assez douces ce weekend. Pour samedi, Météo-Corée prévoit des conditions difficiles, avec de nombreux nuages le matin et des averses sur une bonne partie du territoire à la mi-journée. En revanche, dimanche sera propice aux sorties familiales. Le soleil illuminera le pays du Matin clair toute la journée.