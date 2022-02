La Corée du Nord lance un projectile présumé être un missile balistique vers la mer de l'Est

Photo : YONHAP News

Alors que tous les yeux sont rivés sur l’Ukraine, la Corée du Nord a lancé ce matin à 7h52 un projectile, présumé être un missile balistique, depuis Sunan près de Pyongyang en direction de la mer de l’Est. C’est ce qu’a fait savoir l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) auprès des journalistes.Actuellement Séoul surveille de près le moindre mouvement au Nord afin de faire face à d’éventuelles provocations supplémentaires. Les analyses sur la nature de cet engin tout comme sur sa distance parcourue sont en cours. Et la réunion du comité permanent du Conseil de sécurité national (NSC) a été convoquée d’urgence. Elle se déroule actuellement sous la présidence du conseiller à la sécurité nationale de la Maison bleue, Suh Hoon.Il s’agit du premier tir effectué par le pays communiste depuis le 30 janvier dernier. A la veille du Nouvel an lunaire, il avait effectué un test de missile balistique à portée intermédiaire (IRBM), baptisé « Hwasong-12 ». Et depuis il s’était abstenu en raison des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, qu'a organisé son grand allié chinois.Le régime de Kim Jong-un a donc effectué au total huit lancements depuis le 5 janvier dernier jusqu’à aujourd’hui. Rappelons aussi que le 20 janvier, il avait déclaré qu’il pourrait revenir sur le moratoire de 2018 sur les essais nucléaires ainsi que les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), susceptibles de frapper le continent américain.De l’avis des experts, Pyongyang tenterait, à travers la reprise des provocations, de mettre davantage de pression sur Washington qui se concentre sur la guerre en Ukraine.