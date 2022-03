Pyongyang reprend les provocations en pleine crise ukrainienne

Photo : YONHAP News

Alors que tous les yeux sont rivés sur l’Ukraine, la Corée du Nord a lancé hier à 7h52 un projectile depuis Sunan près de Pyongyang en direction de la mer de l’Est qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), l’engin a parcouru environ 300 km à une altitude maximale de 620 km. Présumé être un missile balistique à moyenne portée, il pourrait voler sur 2 000 km à un angle normal.Pyongyang a ainsi relancé la bravade après s’être abstenu durant les Jeux olympiques d’hiver de Pékin, organisés par son grand allié chinois. Une nouvelle démonstration de force qui aurait pour but d’exercer plus de pression sur les Etats-Unis, préoccupés par la guerre russo-ukrainienne, tout en accentuant sa présence à l’approche de l’élection présidentielle au Sud du 9 mars prochain.Le JCS a partagé l’état des lieux avec le commandement des forces combinées Corée-USA et ils sont convenus de travailler main dans la main pour renforcer leur défense. La Maison bleue a convoqué d’urgence la réunion du comité permanent du Conseil de sécurité national (NSC), et a exprimé son regret en affirmant que cet agissement est inapproprié alors que le monde entier s’efforce de régler la crise ukrainienne.Notons que le royaume ermite a pour habitude de publier rapidement les données sur les missiles lancés, mais cette fois-ci il a simplement indiqué avoir effectué un test important pour développer un satellite de reconnaissance. D’après l’organe officiel du Parti des travailleurs, le Rodong Sinmun, dans le cadre de cet essai, une caméra destinée au satellite, équipée sur la fusée a filmé la Terre. Les images de la péninsule prises depuis l’espace ont été rendues publiques.La mise en opération d’un satellite espion constitue un des défis principaux du pays communiste présentés au congrès du parti en janvier 2021.