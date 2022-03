Sondage de la présidentielle : Lee Jae-myung et Yoon Seok-yeol ex æquo

Photo : YONHAP News

A neuf jours de la présidentielle, la cote de popularité de Lee Jae-myung et celle de Yoon Suk-yeol seraient identiques selon un sondage effectué par la KBS, la maison-mère de KBS WORLD Radio.Les candidats du Minjoo, le parti au pouvoir, et du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force de l’opposition, ont chacun recueilli 39,8 % des intentions de vote. Suivis par Ahn Cheol-soo, du Parti du peuple, 8,2 % et Sim Sang-jung, du Parti de la justice, avec 3,1 %. Le fossé entre les deux premiers a disparu depuis janvier et les deux prétendants flirtent avec les 40 %. Il semble que les indécis ont désormais fait leur choix.Par tranche d’âge, les quadragénaires et les quinquagénaires optaient plutôt pour l’ancien gouverneur de Gyeonggi, alors que les autres privilégieraient son rival conservateur. Cependant, ils ont été au coude-au-coude chez les trentenaires. Par région, l’ex-procureur général est arrivé en tête à Séoul et dans les provinces de Gyeongsang. Son concurrent du parti de centre-gauche semble avoir les faveurs des provinces de Jeolla. Dans le reste du pays, ils ont recueilli quasiment les mêmes opinions favorables.Les partisans de Lee et de Yoon ont manifesté leur intention de continuer à les soutenir. Son de cloche différent pour la moitié des électeurs de Sim et Ahn qui ont répondu qu’ils pourraient changer d’avis. A la question de savoir quel candidat est le grand favori à la victoire finale, quelque soit l'intention de vote, le candidat du PPP a été le plus plébiscité, même si l’écart avec son rival du Minjoo a été réduit.Concernant les compétences, davantage de sondés ont opté pour Lee en matière de croissance économique et de réponse contre le COVID-19. Au sujet du dossier immobilier et de l’unité nationale, ils ont été plus nombreux à choisir Yoon.Le débat télévisé de vendredi soir a également été au cœur du sondage. 36,9 % des interrogés ont estimé que l’ancien avocat pour les droits de l’Homme était meilleur contre 20,2 % pour Yoon. Et pour les promesses électorales, 37,9 % ont répondu en faveur de Lee contre 31,4 pour l’ex-patron du Parquet.Enfin, la moitié de ceux soutenant Lee Jae-myung ont déclaré qu’ils participeront au scrutin anticipé alors que la plupart de ceux supportant Yoon Suk-yeol ont répondu qu’ils le feraient le jour même de l’élection.Ce sondage a été effectué par ㅣ'institut Korea Reserch, à la demande de la KBS, auprès de 2 000 adultes du 24 au 26 février. Plus de détails sont disponibles sur le site officiel de la maison-mère de KBS WORLD Radio.