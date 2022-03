Passeport vaccinal : suspension dès demain dans les commerces

Photo : YONHAP News

Le passe sanitaire sera révoqué à partir de demain dans tous les établissements en Corée du Sud dont les cafés et les restaurants. Les autorités sanitaires ont annoncé ce matin cette nouvelle réglementation adaptée au variant Omicron.Selon le ministre de l'Intérieur, Jeon Hae-cheol, le système du passeport vaccinal a été mis en place en réponse à la vague du variant Delta, hautement mortel, pour soutenir le retour à la vie normale des personnes vaccinées et protéger les non-immunisés. Son abolition permettrait aux centres médicaux publics qui ont consacré jusqu’à présent un temps immense à délivrer des certificats de test de se concentrer sur la gestion des patients à haut risque.L’exécutif ne lésine pas sur les efforts pour endiguer la flambée de l’épidémie. En effet, il prévoit d’envoyer cette semaine 3 000 fonctionnaires de 42 services gouvernementaux ainsi que 1 000 militaires dans 258 centres de santé publics. Les collectivités locales mobiliseront également 32 500 effectifs.Les méthodes de travail seront également revues pour faciliter les tâches. Par exemple, la notification de l’auto-confinement sera désormais envoyée par SMS ou messagerie instantanée. Il est également possible de l’imprimer sur le site gouvernemental, en cas de besoin.A propos des kits d’autotest, un volume pour 210 millions d’individus sera approvisionné courant mars. À partir de cette semaine, les enfants, les adolescents et les classes défavorisées en recevront gratuitement pour réaliser deux dépistages hebdomadaires.Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 139 626 nouveaux cas confirmés. Un chiffre 1,5 fois plus élevé qu'il y a une semaine. Le nombre de malades en état critique a progressé de 52 pour atteindre 715. 48,2 % des lits en soins intensifs sont occupés pour le moment. Le nombre de décès a augmenté de 114. Enfin, le taux de vaccination de la 3e dose s'élève à 61,1 %.