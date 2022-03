Des manifestations se poursuivent pour dénoncer l’invasion de l’Ukraine par Moscou

Photo : YONHAP News

Des rassemblements condamnant l’invasion de l’Ukraine par la Russie se multiplient dans les principales villes européennes et américaines. En Corée du Sud également, des manifestations ont eu lieu hier, en appelant à l’arrêt immédiat de cette guerre.200 Ukrainiens résidant au pays du Matin clair ont scandé devant l’ambassade de Russie à Séoul : « Poutine, arrêtez la guerre » et « L’Ukraine veut la paix ». Diana, âgée de 9 ans, est elle aussi descendue dans la rue avec ses parents. La petite fille souhaitait la fin de ce conflit armé.Les manifestants ont demandé la solidarité et le soutien des sud-Coréens pour aider leur pays qui se débat désespérément pour maintenir la démocratie. Même des Russes résidant en Corée du Sud se sont rassemblés à Jongno, en plein cœur de la capitale, pour réclamer la fin immédiate de ces affrontements. Ces voix anti-guerre se répandent ainsi dans le monde entier.Au Mexique, des contestataires vêtus de robe de mariée sanglante ont défilé devant l’ambassade de Russie. Sur la place du Duomo à Milan en Italie, des citoyens ont appelé à l’arrêt immédiat de l’invasion en brandissant des drapeaux aux couleurs de l’arc-en-ciel. En Suisse, des habitants ont exprimé leur soutien et leur solidarité à l’égard des Ukrainiens en souhaitant le retour de la paix dans le pays.A Séoul, la N Seoul Tower ou la Tour du mont Namsan a également été éclairée de bleu et de jaune, couleur du drapeau ukrainien, tout comme d’autres monuments des principales villes du monde, telles que Paris, New York et Berlin, entre autres.