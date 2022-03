Photo : KBS News

Le nombre de citoyens qui se déplaceront aux urnes lors de la 20e élection présidentielle, prévue le 9 mars, est fixé à quasiment 44,2 millions.D’après les chiffres annoncés aujourd’hui par la Commission électorale nationale (NEC), environ 44,16 millions d’entre eux vivent en Corée du Sud et 29 000 à l’étranger. Il s’agit d’une progression de 200 000 individus par rapport aux dernières élections législatives.Parmi les électeurs résidant dans le pays, les quinquagénaires représentent la plus grosse partie avec 19,5 % de l’ensemble. Viennent ensuite les quadragénaires, les sexagénaires et les trentenaires. Les femmes seront plus nombreuses que les hommes, à savoir 22,77 millions contre 21,89 millions.Tout débutera par le scrutin anticipé qui se déroulera entre vendredi et samedi.