Squid Game : Lee Jung-jae et Jung Ho-yeon sacrés aux SAG Awards

Photo : YONHAP News

Lee Jung-jae et Jung Ho-yeon ont décroché les prix du meilleur acteur masculin et féminin aux Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) pour leur interprétation dans « Squid Game ». C’est la première fois qu’un sud-Coréen est sacré dans cette catégorie. Une prouesse d’autant plus impressionnante qu’aucun artiste non anglophone n’avait remporté cette distinction.Lors de la cérémonie de remise de prix qui s’est déroulée dimanche à Los Angeles, aux Etats-Unis, Lee n’a pas caché son excitation en affirmant qu’il n’arrivait pas à lire le petit discours qu’il avait préparé à l’avance. Il a ensuite remercié les spectateurs et son équipe de tournage. Quant à Jung, elle a indiqué avoir rêvé de devenir actrice en regardant les vedettes invitées à cet événement et se sentir honorée d’être parmi elles.La comédie noire sud-coréenne signée Hwang Dong-hyuk a également remporté le prix de la meilleure troupe de cascadeurs. Or, la récompense la plus prestigieuse, le titre du meilleur ensemble d'acteurs pour lequel elle était nominée, est revenu à la série américaine « Succession ».Pour rappel, le film sud-coréen oscarisé « Parasite » s’est vu décerner ce dernier en 2020, et l’année suivante l’actrice du long-métrage « Minari », Youn Yuh-jung a obtenu le prix du meilleur second rôle féminin aux SAG Awards.