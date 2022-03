Production automobile : la Corée du Sud se maintient au 5e rang mondial

Photo : YONHAP News

L’Association des constructeurs automobiles de Corée (Kama) a publié aujourd’hui un état des lieux sur la confection des voitures des principaux pays producteurs de l’année 2021, contenant le classement mondial.La Corée du Sud a maintenu sa 5e place malgré des conditions difficiles perdurant, notamment la rupture de semi-conducteurs. Les fabricants automobiles du pays du Matin clair ont produit 3,46 millions de véhicules au courant de l’année dernière, en baisse de 1,3 % par rapport à 2020. Pour y parvenir, ils ont mené tous leurs efforts pour se procurer ces matériaux en question et gérer leurs stocks afin de minimiser la chute de leur rendement.Le plus gros producteur était la Chine avec 26,09 millions d’unités, suivie par les Etats-Unis (9,15 millions), le Japon (7,84 millions) et l’Inde (4,4 millions). Les trois premiers pays ont conservé les mêmes places que lors du dernier classement, alors que l’Inde a fait un bond de deux rangs au détriment de l’Allemagne (6e).Le volume de production mondial n’a progressé que de 2 % en enregistrant 79,78 millions de véhicules. La Kama a analysé que les pays exportateurs tels que le Japon, l’Allemagne ou la Corée du Sud ont enregistré une baisse de leur production en raison de la pénurie de matériaux nécessaires, d’une régression économique répétitive, et d’un embouteillage dans le secteur du transport maritime. A noter également que l’empire du Milieu accentue la concurrence avec le pays du Matin clair avec une croissance des exportations de 100 % l’année dernière.