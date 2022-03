Moon Jae-in manifeste sa volonté de se joindre aux sanctions internationales contre Moscou

Photo : YONHAP News

Le président de la République a demandé de faire le nécessaire que tous les moyens soient déployés pour que la Corée du Sud participe aux sanctions internationales contre la Russie et fournisse une aide humanitaire à l'Ukraine.C’est ce qu’a annoncé la porte-parole de la présidence, Park Kyung-mee, à l’issue d’une réunion dirigée aujourd’hui par Moon Jae-in avec ses conseillers.Le chef de l’État leur a également demandé de trouver un procédé visant à répondre efficacement à tout problème qui pourrait résulter de l'imposition de ces mesures punitives.Le locataire de la Cheongwadae a également sommé de surveiller étroitement les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment en énergie et en céréales, en mettant en place une ligne directe avec les entreprises, et de stabiliser en permanence l'offre et la demande de ces produits.