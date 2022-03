Le ministère de la Réunification incite Pyongyang à respecter le moratoire sur les essais nucléaires

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a exhorté le Nord à maintenir son moratoire sur les essais nucléaires et ceux de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), et à retourner sans plus tarder sur le chemin du dialogue et de la coopération. Sa porte-parole a tenu ces propos ce matin, dans un briefing régulier, sur la question concernant le nouveau tir de missile du régime de Kim Jong-un.A en croire Lee Jong-joo, le ministère cherche à passer en revue le lancement d’hier, qualifié par Pyongyang d’essai pour le développement d’un satellite de reconnaissance, afin de parer à toutes les possibilités. Séoul a également incité à suspendre les mouvements allant à l’encontre de la paix de la péninsule coréenne comme les tirs de missiles.Par ailleurs, le ministère de la Défense a convoqué ce matin une réunion des commandants pour faire le point sur la dernière démonstration de force du royaume ermite ainsi que sur la crise ukrainienne. Le ministre Suh Wook a indiqué que l’instabilité est croissante, et que la Corée du Nord tente d’attirer l’attention de la communauté internationale, préoccupée par le conflit russo-ukrainien.A propos de l’invasion de Moscou, le numéro un de la Défense a expliqué que ce dernier menait une stratégie hybride mélangeant les guerres irrégulière, psychologiques et la cyberguerre, et avait détruit des principales installations militaires de l’Ukraine, ce à quoi Séoul devrait se préparer.Suh a ajouté qu’un service dédié à l’évacuation des ressortissants sud-coréens sera mis en place, et a incité l’armée à se préparer soigneusement pour le maintien des réseaux de contact sur place. Actuellement, 48 expatriés sont toujours sur place et 28 parmi eux souhaiteraient ne pas quitter l’Ukraine.