Séoul autorise 3 800 Ukrainiens à prolonger leur titre de séjour

Le ministère sud-coréen de la Justice accordera une prolongation exceptionnelle du titre de séjour des Ukrainiens en Corée du Sud jusqu’à ce que la situation dans leur pays s’apaise. Cette mesure humanitaire concerne 3 843 personnes dont les étudiants et les visiteurs de courte durée, qui pourront continuer à rester sur le sol sud-coréen. Les sans-papiers seront également incités à quitter le territoire une fois les circonstances stabilisées.A propos de l’accueil des réfugiés, le garde des Sceaux Park Beom-kye a déclaré que cette question nécessitait davantage de discussions avec le ministère des Affaires étrangères.En mars 2021, lors du coup d’Etat en Birmanie, la Corée du Sud a autorisé ses expatriés à prolonger leur visa. Plus récemment, en août dernier, elle a également octroyé les droits de résidence et de travail à quelque 390 Afghans qu’elle a évacués à la suite de la prise du pouvoir par les talibans, à savoir d’anciens travailleurs d’établissements sud-coréens et leurs familles.