Les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américaine échangent sur l’Ukraine et la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Les ministres sud-coréen et américain des Affaires étrangères ont échangé, hier au téléphone, sur la situation en Ukraine et la question de la Corée du Nord.Selon l’annonce faite par la diplomatie sud-coréenne et le département d’État américain, Chung Eui-yong a discuté avec Antony Blinken de différents intérêts communs. Les deux hauts diplomates ont notamment saisi cette occasion pour qualifier l’invasion de l’Ukraine par la Russie de violation de la charte de l’Onu, en appelant Moscou à l’arrêter immédiatement.Chung a également manifesté la volonté de Séoul de coopérer avec la communauté internationale sur les sanctions contre la Russie et sur les efforts visant à assurer la stabilité des marchés d’énergie et de pétrole.Il a également été question du transfert des fonds iraniens bloqués en Corée du Sud vers le pays du Golfe au cas où ces négociations, actuellement en cours, aboutissent.D’autre part, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, Moon Sung-wook, a également eu une visioconférence avec son homologue américaine Jennifer Granholm. A cette occasion, ils ont décidé de coopérer pour la relâche des prix du pétrole entre les alliés ou dans le cadre de l’Agence internationale de l'énergie atomique.