Plus d’un million de permis de conduire bilingue ont été délivrés en 2021

Photo : KBS News

L’année dernière, plus de 1,15 million de sud-Coréens ont reçu un permis de conduire, qui comporte des mentions en anglais, à savoir une hausse de 14 % sur un an. Selon les autorités du trafic routier de la Corée (KoROAD), ils représentent 42 % de l’ensemble de ces brevets de sécurité routière remis aux ressortissants sud-coréens, contre 35 % en 2020.Mis en service depuis septembre 2019, ce permis bilingue contient, sur la partie recto, les informations en coréen sur le conducteur. Le verso, quant à lui, délivre les renseignements en anglais sur le titulaire de la carte. Il est officiellement reconnu dans 54 pays dont 11 en Amérique, 14 en Europe, 12 en Océanie, huit en Afrique, cinq en Asie et quatre au Moyen-Orient.Les conditions et la durée de validité étant différentes en fonction de la nation, il est conseillé de les vérifier à l’avance auprès de l’ambassade de Corée du Sud sur place.Les KoROAD estiment que plus de citoyens ont demandé l’attestation internationale en espérant partir en voyage à l’étranger une fois la pandémie terminée.