Guerre en Ukraine : Séoul décide de bloquer les exportations de matériaux stratégiques vers la Russie

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé d’interdire les exportations de matériaux stratégiques vers la Russie.D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère des Affaires étrangères, l’exécutif a déterminé les modalités de l’ordre de 1 700 catégories, notamment des armes conventionnelles et celles de destruction massive, et en a fait part à Washington par voie diplomatique. En ce qui concerne les matériaux non stratégiques, à savoir 57 articles dont les semi-conducteurs ou les ordinateurs, le ministère compétent procèdera promptement aux étapes nécessaires pour leur blocage.D’autre part, Séoul a fait savoir qu’il participerait à l’exclusion de la Russie du système de paiement SWIFT.L’administration sud-coréenne a également décidé de puiser davantage dans sa réserve stratégique de pétrole et d’examiner d’autres mesures telles que la revente de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Europe pour stabiliser les marchés internationaux de l’énergie.Par ailleurs, l’exécutif a annoncé qu’il allait augmenter l’aide humanitaire vers l’Ukraine.