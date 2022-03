Photo : YONHAP News

A la veille du Samiljeol, les températures ont fait le grand écart. En effet, une différence de plus de 10°C a été enregistrée entre les valeurs matinales et celles de l’après-midi. Aux alentours des 0°C, le thermomètre a ensuite grimpé au-delà des 10°C sur toute la péninsule, culminant même à 16°C à Daegu, et à Gwangju, dans le Sud-ouest. Daejeon a recensé 14°C, de même pour l’île méridionale de Jeju, Séoul est monté jusqu’à 11°C.Cependant, ce dernier jour de février a principalement été couvert. Les nuages se sont intensifiés et sont devenus plus menaçants sur toute la moitié inférieure de la péninsule. Mais grâce aux températures élevées, le temps est resté dans l'ensemble agréable.Par ailleurs, malgré la hausse du mercure, la concentration de poussières fines a demeuré à un niveau « bon ».