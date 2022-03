Séoul a décidé de fournir une assistance d’urgence d’un montant de dix millions de dollars afin de venir en aide aux Ukrainiens et à leur gouvernement. Une décision annoncée hier par le ministère des Affaires étrangères.A en croire le ministère, ce soutien humanitaire sera accordé rapidement après concertations avec les gouvernements de Kiev et de ses Etats voisins ainsi que des organisations internationales.Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) estime que plus de quatre millions de ressortissants ukrainiens ont fui ou fuient leur pays vers la Pologne, la Hongrie, la Roumanie ou encore la Slovaquie.Le gouvernement sud-coréen entend continuer à apporter sa contribution pour répondre à la crise humanitaire dans le pays d’Europe de l’Est.