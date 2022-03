Pyongyang tient Washington pour responsable de la guerre en Ukraine

Photo : Getty Images Bank

Pyongyang a une nouvelle fois attribué à Washington la responsabilité du conflit en Ukraine.En effet, le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères a mis en avant que « la cause fondamentale de la crise résidait dans l’autoritarisme et l’arbitraire des Américains et dans la politique hégémonique des Occidentaux ». Il a fait cette remarque en réponse à la question d’un journaliste de la KCNA.A en croire l’agence de presse officielle du pays communiste, qui l’a relayée hier, la voix de la diplomatie nord-coréenne a reproché aux Etats-Unis et aux pays occidentaux d’avoir « systématiquement détruit l’environnement sécuritaire de l’Europe et de continuer à étendre l’Otan vers l’Est, au mépris de la demande légitime de la Russie pour sa sécurité ». Le régime de Kim Jong-un a ainsi pris position pour Moscou, qui justifie son offensive en Ukraine par l’extension de l’Alliance atlantique.Selon le porte-parole, « force est de constater que tant que les USA continuent à adopter une politique de « deux poids, deux mesures » et à menacer la paix et la sécurité des pays souverains, le calme ne sera jamais au rendez-vous dans le monde.Il s’agit de la première réaction officielle du Nord après l’invasion de l'Ukraine par la Russie. Samedi dernier, un de ses chercheurs en politique internationale avait publié un texte similaire sur le site du ministère des Affaires étrangères.