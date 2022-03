Corée du Nord : le Conseil de sécurité de l’Onu se réunit sur les essais de missiles balistiques

Photo : KBS News

Le Conseil de sécurité des Nations unies s’est réuni hier à huis clos pour évoquer les tests de missiles balistiques de la Corée du Nord.A l’issue des discussions, 11 pays, dont la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon ont publié une déclaration conjointe condamnant ces lancements. Leurs ambassadeurs auprès de l’organisation internationale ont alors appelé tous les pays membres du Conseil à « dénoncer, d’une seule voix, les actions illicites et dangereuses de l’Etat communiste » et à mettre en œuvre scrupuleusement les sanctions à son encontre.Dans le même temps, ces représentants ont assuré qu’ils s’engageraient dans une diplomatie « sérieuse et continue ». Et d’exhorter le régime de Pyongyang à répondre favorablement à l’offre de dialogue de Washington pour atténuer les tensions dans la région et pour promouvoir la paix et la sécurité dans le monde.