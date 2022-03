Bond record des exportations en février

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, les exportations ont fait un bond de 20,6 % sur un an. Cela n’était jamais arrivé pour un mois de février.Le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur a précisé aujourd’hui que les ventes des produits « made in Korea » à l’étranger avaient totalisé 53,9 milliards de dollars, et que les importations avaient grimpé de 25,1 % pour atteindre, elles, 53 milliards de dollars.La balance commerciale est ainsi redevenue excédentaire pour la première fois en trois mois. Ce surplus est enregistré malgré l’augmentation du montant des importations dans le sillage de l’envolée des prix de l’énergie.Les expéditions de la quasi-totalité des produits phares, tels que les semi-conducteurs, les équipements de communication sans fil ou les produits pétroliers, ont fortement progressé. Même chose pour celles vers la Chine, les Etats-Unis, l’Union européenne et l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean).