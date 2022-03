Photo : YONHAP News

Le montant des paiements réalisés par les sud-Coréens par carte bancaire à l’étranger a grimpé de 18,6 % en 2021 par rapport à l’année précédente. C’est ce que montrent les données communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée. Il s’est ainsi élevé à plus de 12,2 milliards de dollars.Selon la banque centrale, l’an dernier, les départs des sud-Coréens vers un pays étranger ont chuté de 71 % sur un an, en raison de la recrudescence de l’épidémie de coronavirus. Pourtant, leurs achats directs, sur Internet, des produits étrangers ont progressé dans le sillage du renforcement du won sud-coréen face au dollar américain.Par type de cartes, celles de crédit représentaient quelque 8,2 milliards de dollars et celles à débit 3,8 milliards de dollars, en hausse annuelle de 14 % et 31 % respectivement.