Samiljeol : Moon Jae-in appelle de nouveau le Japon à regarder en face l’Histoire

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est le 103e Samiljeol. C’est l’anniversaire d’un grand mouvement d’indépendance contre l’occupation japonaise, le 1er mars 1919, d’où son nom « sam-il », c’est-à dire « trois un » en référence à sa date.Comme chaque année, une cérémonie commémorative a été organisée, au Mémorial du gouvernement provisoire de la République en exil, situé à Séoul, en présence du président Moon Jae-in.Dans sa prise de parole, le chef de l’Etat a appelé le Japon à faire preuve de leadership à la hauteur de son statut de pays avancé, à regarder en face l’Histoire et à rester aussi humble devant elle.Moon a également tenu à rappeler que dans leur déclaration du 1er mars 1919, les militants d’alors avaient proposé à l’Archipel d’« agir main dans la main pour la paix en Orient » et que ses compatriotes d’aujourd’hui gardaient toujours le même esprit. Et d’ajouter que Séoul laisse toujours la porte ouverte à un dialogue bilatéral avec Tokyo pour faire face ensemble à des défis mondiaux comme la pandémie de COVID ou la crise climatique.Le président sortant a également adressé un message à la Corée du Nord. En effet, il a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts pour engager un dialogue visant le maintien de la paix dans la péninsule. Une paix qui reste toujours fragile, selon lui, après avoir loupé la chance de la faire durer au début de son quinquennat.