COVID-19 : le passe sanitaire suspendu dès aujourd’hui

Photo : YONHAP News

138 993 nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés en l’espace de 24 heures. Leur nombre reste supérieur à la barre des 130 000 pour le deuxième jour de suite.112 décès supplémentaires ont également été enregistrés. Et le nombre de patients en soins intensifs a progressé de 12 sur une journée pour comptabiliser désormais 727 cas graves.Les contaminations quotidiennes sont déjà 1,4 fois plus élevées par rapport à celles d’il y a une semaine. Demain, le chiffre devrait être encore plus important, car l’effet de réduction des dépistages après un week-end ou un jour férié aura disparu.Les autorités sanitaires prévoient que le pic de l’épidémie sera atteint à la mi-mars, avec environ 350 000 cas positifs.Dans ce contexte, comme annoncé, l’allègement des contraintes sanitaires est effectif dès aujourd’hui. Le passe sanitaire, qui sert d’attestation de vaccination complète contre le COVID-19, n’est plus obligatoire, bien que provisoirement, pour accéder à tous les lieux recevant du public comme les cafés et les restaurants ou les salles de sport. Idem pour les visiteurs d’hôpitaux et d’Ehpad, pour les rassemblements de plus de 50 participants et pour les lieux de culte, où la jauge d’accueil est limitée à 299 personnes.Il est à noter également que si un membre de la famille est porteur du virus, les autres vivant sous le même toit, vaccinés ou non, n’ont plus besoin de se placer à l’isolement. Il leur est simplement recommandé de faire un test PCR et un test antigénique rapide respectivement dans un délai de trois jours, et de six à sept jours après la contamination d’un des leurs.