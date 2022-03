Photo : YONHAP News

Grisaille du nord au sud toute la journée dans la péninsule. De la pluie s’est invitée sur l’ensemble du territoire ce matin. Dans l’après-midi, les nuages sont restés mais la pluie a été chassée et les températures ont dépassé les 10°C partout dans le pays.A 14h, il faisait 10°C à Séoul. Et au fur et à mesure que l’on descendait dans la péninsule le mercure prenait de la hauteur. Il faisait 13°C à Daegu, et à Gwangju, dans le Sud-ouest. 16°C l’île méridionale de Jeju et même 17°C à Daejeon.Pour demain jour de rentrée des classes, un beau soleil est attendu dans tout le pays.