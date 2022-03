Plus que 8 jours avant le scrutin présidentiel

Photo : YONHAP News

La classe politique a elle aussi commémoré Samiljeol et a rendu hommage au sacrifice de ceux qui ont milité pour l’indépendance de la Corée.Les deux principaux partis, le Minjoo, au pouvoir, et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force de l’opposition, se sont emparés de l’occasion pour se livrer à une guerre des nerfs. Le premier a promis de revaloriser cet esprit du mouvement pour défendre la paix et la démocratie en luttant contre les forces tentant de les fragiliser, sans les nommer. Mais on aura certainement deviné que cette pique visait l’opposition et plus directement le PPP. Celui-ci, a quant à lui, reproché au pouvoir en place de souvent exploiter l’histoire de la souffrance à des fins politiques.Pendant ce temps, les candidats des deux camps à la présidentielle du 9 mars, eux, ont poursuivi les opérations de séduction. Aujourd’hui, Lee Jae-myung du Minjoo et Yoon Suk-yeol du PPP ont tous deux dirigé leurs efforts vers les électeurs de Séoul, à à peine trois jours du vote anticipé.L’ex-gouverneur de la province de Gyeonggi a joué sur ce qu’il considère comme son point fort, l’économie. Il a promis de stabiliser notamment le marché immobilier et de mener une politique économique transparente et prévisible.L’ancien procureur général, son rival numéro un, le représentant du PPP, a jeté ses derniers efforts pour conquérir le cœur du jeune électorat indécis. Il a continué à baser sa campagne sur l’alternance politique et sur son image d’un homme de combat contre l’injustice et pour le bon sens.Sim Sang-jung du Parti de la justice, elle, a rencontré les électeurs de sa propre circonscription, celle de Goyang au nord de Séoul. Elle a alors salué le courage des Ukrainiens qui résistent à l’invasion russe, comme les indépendantistes coréens l’avaient fait il y a une centaine d’années.Enfin, Ahn Cheol-soo du Parti du peuple s’est engagé à prendre les armes comme les civils ukrainiens, pour défendre sa patrie, en cas d’éclatement en Corée du Sud d’une crise comme celle dans le pays d’Europe.