Dernier débat télévisé pour les candidats présidentiels ce soir

Photo : YONHAP News

Les quatre principaux candidats à la présidentielle sont prêts à s’affronter ce soir. Il s’agit de leur troisième et dernier débat télévisé organisé par la Commission électorale nationale (NEC).Le débat intervient une semaine avant le scrutin et à deux jours du vote anticipé sur deux jours. Il sera diffusé en direct sur la KBS pendant 120 minutes.Lee Jae-myung, le candidat du Minjoo, le parti au pouvoir, Yoon Suk-yeol, le prétendant du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force d’opposition, Sim Sang-jung du Parti de la justice et Ahn Cheol-soo du Parti du peuple échangeront sur les questions sociales. Ils vont tenter de mettre en valeur leurs politiques liées à la protection sociale et à la crise démographique.Par ailleurs, à partir de demain, la publication des résultats de tout sondage sera interdite.