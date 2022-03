Guerre en Ukraine : la Corée du Sud va de pair avec le projet de résolution de l’Onu

Photo : KBS News

Séoul a participé au projet de résolution des Nations unies visant à condamner l’invasion russe en Ukraine et à réclamer son retrait immédiat.L'ambassadeur sud-coréen auprès de l’Onu, Cho Hyun a fait cette déclaration, hier, lors d’une réunion d’urgence de l’Assemblée générale à New York. Cette séance extraordinaire a été organisée à la demande des pays occidentaux après que son adoption au Conseil de sécurité a été entravée par le véto de Moscou, membre permanent.Le diplomate a rappelé que la Corée du Sud était le premier pays à bénéficier de la résolution « Union pour le maintien de la paix » approuvée en 1950 lors de la guerre fratricide. Avant d’ajouter que grâce à ce soutien onusien, le pays du Matin clair pouvait exister aujourd’hui. Selon lui, cet exemple montre ce que l’organisation internationale est capable de faire quand les nations membres unissent leurs efforts.Dans la foulée, Cho a dénoncé le choix de la Russie d’entamer cette guerre, avant de l’exhorter à arrêter immédiatement les conduites qui pourraient attiser le conflit et à se diriger vers une solution diplomatique. Et d'ajouter que Séoul élargira son assistance humanitaire pour Kiev.La résolution de l’Assemblée générale devrait être mise au vote aujourd’hui. Elle ne sera pas contraignante contrairement à celle de l’organe sécuritaire international, mais pourrait isoler encore davantage la Russie dans la communauté internationale.