COVID-19 : le nombre de cas confirmés dépasse la barre des 200 000 le jour de la rentrée scolaire

Photo : YONHAP News

La vague Omicron continue de déferler sur la Corée du Sud. Le nombre de nouvelles infections ces dernières 24 heures a bondi à 219 241. C’est la première fois que le chiffre franchit le seuil des 200 000 depuis le début de l’épidémie. Il a plus que doublé par rapport à il y a deux semaines. Quatre personnes testées sur dix sont positives.Les autorités sanitaires prévoient 230 000 cas le 9 mars, le jour de l'élection présidentielle, mais à cette cadence, on risque de dépasser cette perspective. Le nombre de patients en état grave a augmenté de 35 pour atteindre 762, et le taux d'occupation de lits de réanimation s'est établi à 65,4 %. Le décès de 96 individus sont à déplorer hier.Aujourd’hui marque la rentrée scolaire au pays du Matin clair et la plupart des écoles donnent des cours en présentiel. Elles distribueront aux élèves des kits d’autotests qui leur permettront de réaliser deux dépistages hebdomadaires, et les étudiants seront libérés plus tôt.Selon les autorités éducatives, le principe est la normalisation des cours tant que le taux d’infections reste en dessous de 3 %, et que la part des enfants placés à l’isolement ne dépasse pas 15 %. Mais chaque établissement est libre de choisir le taux de concentration des élèves et d’opter pour des classes virtuelles en fonction de sa situation.