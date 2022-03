Première baisse conjointe de la production et de la consommation en 22 mois

Photo : KBS News

La production et la consommation ont toutes les deux baissé en janvier dernier. Il s'agit du premier recul coïncident de ces deux indicateurs depuis mars 2020.Selon les chiffres rendus publics aujourd'hui par l’Institut national des statisques (Kostat), l'indice de l'ensemble de la production industrielle s'est établi en janvier dernier à 115,8, soit 0,3 % de moins par rapport au mois précédent. Il s'agit du premier ralentissement depuis trois mois.Par secteur, dans l’industrie minière, la fabrication, l'électricité et le gaz ont vu leur production monter de 0,2 % dans l'ensemble. La conception des machines et des matériels de communication a baissé respectivement de 3,2 % et de 19 %, alors que la création dans le domaine des semi-conducteurs et automobile a progressé de 6,1 % pour le premier et de 3,2 % pour le second.Quant à la production dans les services, elle a décru de 0,3 %, notamment de 2,7 % dans les finances et assurances et de 2,5 % dans les sciences et technologies En revanche, l’art, le sport et les loisirs ont évolué de 5,4 %, et le domaine de la restauration et l'hôtellerie de 2 %.Toujours d’après le Kostat, la désexpansion monétaire et la hausse des taux d'intérêt américains ont entraîné le rétrécissement du marché financier et de le rendement dans les finances et assurances. Et d'ajouter que hormis ces secteurs, les services n'ont pas patiné. Toujours selon le bureau, malgré la propagation fulgurante du variant Omicron, la consommation n'a pas fortement reculé et la production dans la restauration a même augmenté.Côté consommation, l'indice du commerce de détail a affiché 120,8, soit 1,9 % de moins, la plus grande baisse jamais enregistrée depuis juillet 2020, date à laquelle ce chiffre avait dégringolé de 5,6 %. Les produits non durables dont les agro-alimentaires ont augmenté de 0,7 % à l'inverse des biens durables, tels que les voitures, qui ont reculé de 6 %. Les investissements dans les équipements ont augmenté de 2,5 % grâce au secteur du transport dont les navires.L'indicateur coïncident a été de 102,4, soit 0,6 point de plus, pour maintenir sa tendance haussière pour le 4e mois consécutif. Or, l'indicateur composite avancé, qui prévoit l'évolution conjoncturelle, a baissé de 0,1 point pour s'établir à 100,1, une dépréciation continue depuis sept mois.