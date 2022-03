Kim Boo-kyum : la levée du passe vaccinal est une décision réfléchie

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre s’est exprimé sur la polémique autour de la suspension du passeport vaccinal, appliquée depuis hier. Il a déclaré, ce matin, lors d’une réunion sur la lutte sanitaire, que cette décision a été prise après avoir identifié ses éventuels bénéfices et dégâts en réponse à la propagation du variant Omicron.Selon Kim Boo-kyum, il était crucial d’alléger la charge administrative des centres médicaux publics pour qu’ils puissent se concentrer davantage sur la protection des personnes à haut risque dans le contexte où la Corée du Sud est un des pays qui présente le taux de vaccination le plus élevé au monde. Et il n’a pas manqué de rappeler que les jugements des tribunaux concernant le passe sanitaire suscitent la confusion chez les citoyens.Le chef du gouvernement a précisé que le mois de mars serait une période décisive dans le combat contre le COVID-19 pour un retour à la vie normale. Et d’ajouter qu’au printemps, le virus risque de se propager davantage avec la grande rentrée scolaire et la multiplication des sorties. L’exécutif déploiera alors tous ses efforts pour minimiser le nombre de victimes de formes graves et celui de décès.Plus précisément, les autorités sanitaires compte accélérer l’injection de la quatrième dose pour les seniors dans les Ephad, rendre plus rapide le dépistage des individus à haut risque et élargir l’administration des pilules anti-COVID.Kim a également rappelé que la révocation du système de passe vaccinal ne signifiait pas que la vaccination n’est plus importante, et qu’au contraire celle-ci constitue toujours l’arme la plus efficace pour faire face à l’épidémie.