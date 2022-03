Samsung Electronics Services, élu centre de service le plus respecté en 2022

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics Services a été reconnu comme le centre de service le plus respecté en 2022, pour la 11e année consécutive. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Korea’s Most Admired Companies (KMAC).Le cabinet de conseil établit tous les ans les classements des entreprises par secteur à partir d'un sondage réalisé auprès de 12 000 employés, industriels et analystes confondus. La dernière liste a été réalisée avec 776 entreprises réparties dans 90 domaines.Dans celui des services, Samsung Electronics Services a donc été sélectionné comme le meilleur, et ce depuis 2012, l'année où le palmarès de ce secteur a été introduit.L'entreprise couronnée met à la disposition de ses clients un système intégral qui fournit à la fois des prestations de nettoyage, de maintien et de réparation des appareils électroménagers et des téléviseurs. Le nombre d'utilisateurs de ce service baptisé « Samsung Care Plus » a augmenté de 17 % par mois l'an dernier.La société gère 178 centres de services, un record pour ce domaine, qui proposent également des aides à distance rapides.