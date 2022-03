Les obsèques de Lee 0-young se déroulent aujourd'hui

Photo : YONHAP News

Les obsèques de l'ancien ministre de la Culture Lee O-young, décédé samedi dernier des suites d’un cancer à l’âge de 88 ans, se sont déroulées aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de Corée. Environ quelque 250 invités dont sa famille, des personnalités de la scène culturelle et artistique ainsi que des hommes politiques lui ont rendu un dernier hommage.Les funérailles ont été organisées durant cinq jours par le ministère de la Culture pour sa grande contribution à l’établissement des politiques culturelles du pays.Selon le ministère, la Bibliothèque nationale, symbole de la sagesse, est le lieu le plus approprié pour faire ses derniers adieux au grand écrivain, qui s'est également consacré au développement de ces lieux de savoir au pays du Matin clair.Dans son oraison funèbre, l’actuel ministre de la Culture Hwang Hee a souligné l’importance de conserver et développer l’héritage que le critique littéraire, romancier et journaliste le plus vénéré du pays a légué au peuple sud-coréen.Sur les images diffusées lors de la cérémonie, le feu ministre déclarait comme suit : « que désormais, le merveilleux cadeau que j'avais reçu, je le rendrais et je retournerais là d'où j'étais venu. »Lee O-young sera enterré dans un parc du cimetière de Cheonan, près de sa ville natale à quelque 90 km au sud de Séoul.