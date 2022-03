Les électeurs contaminés au COVID-19 pourront voter à la présidentielle

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 flambe à une semaine de la 20e élection présidentielle. Mais les électeurs ont de quoi être rassurés. A la suite de la révision du code électoral du 16 février dernier, les citoyens contaminés par le virus pourront également se rendre aux urnes.Selon le gouvernement, les patients ayant contracté le COVID et les individus mis à l’isolement sont autorisés à sortir ce samedi, le deuxième jour du vote anticipé et mercredi prochain, le jour J à partir de 17h pour exercer leur droit civique. Une fois arrivés au bureau de vote, ils doivent présenter le SMS envoyé par les autorités sanitaires prouvant leur infection ainsi que leur pièce d’identité. Des isoloirs dédiés seront mis en place.Par ailleurs, lors du scrutin à l’étranger, 71,6 % des électeurs expatriés ont accompli leur droit de vote, soit environ 161 000 personnes. D’après la Commission électorale nationale (NEC), le taux de participation est un peu plus bas que 75,3 % d’il y a cinq ans. Dans le détail, plus de 78 000 ressortissants en Asie, environ 50 000 en Amérique et près 25 650 en Europe sont allés aux urnes.Pour rappel, entre le 23 et le 28 février, 219 bureaux de vote ont été ouverts dans 115 pays auprès des 226 000 expatriés inscrits sur les listes électorales. Par contre, en Ukraine actuellement en guerre, le scrutin a été annulé, et 177 habitants n’ont pas pu donner leur suffrage.