Kim Dong-yeon renonce à la présidentielle et apporte son soutien à Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

Kim Dong-yeon, le candidat numéro 9 à la présidentielle, a renoncé à la course à la Maison bleue un jour après sa déclaration conjointe pour l’alternance politique avec Lee Jae-myung du Minjoo, le parti au pouvoir.L’ancien vice-Premier ministre a déclaré lors d’une conférence de presse ce matin qu’il se retrousserait les manches pour l’élection de Lee. Il a espéré que cette décision, pas facile pour sa part, servirait d’un point de départ pour former un gouvernement d'unité nationale et de résoudre les problèmes économiques et immobiliers.L’ex-candidat du Parti de la nouvelle vague a aussi expliqué qu’il avait également proposé la réforme de la vie du peuple à d’autres candidats et que c’est l’ancien gouverneur de Gyeonggi qui y a répondu le plus favorablement.Le premier ministre de l’Economie du président Moon Jae-in s’est retiré alors que Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol du Parti du pouvoir du peuple sont à coude-à-coude. Lors des derniers sondages, il avait obtenu environ 1 % de soutien.