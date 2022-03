Guerre en Ukraine : les entreprises sud-coréennes ont signalé 374 cas de dégâts

Photo : YONHAP News

Le ministère des Finances a organisé ce matin une réunion consacrée aux conséquences du conflit russo-ukrainien sur les industries sud-coréennes.Pour l’heure, les indices des exportations à destination de ces deux pays se portent plutôt bien. En février, les ventes vers la Russie ont bondi de 48,8 % et celles à destination de l’Ukraine de 21,2 % en glissement annuel.Néanmoins, jusqu’à lundi, les entreprises du pays du Matin clair ont signalé 374 cas de difficultés causées par la guerre en cours. Les problèmes sont notamment liés aux restrictions des exportations vers la Russie, au paiement et à la logistique. Les autorités publiques prévoient de soutenir les sociétés endommagées à travers des discussions avec les pays concernés et via des subventions.En ce qui concerne les sanctions financières, à la suite de la négociation avec Washington, l’exécutif a suspendu les transactions avec les principales banques russes et a vivement recommandé aux établissements locaux d’arrêter d’y investir.A propos des chaînes d’approvisionnement, aucun problème n’est constaté pour l’instant, y compris l’offre des énergies produites en Russie. Le gouvernement compte examiner l’état des lieux de la fourniture des articles clés comme les matériaux des semi-conducteurs et le fer, et soutenir le développement de la technique de leur propre fabrication. Du côté des céréales, face à l’incertitude de l’importation des 18 tonnes de maïs ukrainiens, les produits d'autres pays d’Europe de l’Est seront achetés à la place.Le ministère a également passé en revue les secteurs des PME et des TIC pour leur accorder des mesures d’assistance.