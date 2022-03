Hyundai Motor enregistre une vente de détail record aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le premier constructeur automobile sud-coréen, Hyundai Motor a établi un record de vente au détail aux Etats-Unis le mois dernier, avec un bond de 19 % sur un an. Les transactions sur les marchés des particuliers et des entreprises réunis s’élèvent à plus de 52 400, soit une hausse de 8 %.Ce sont les modèles Tucson, Palisade et Venue qui ont conduit cette embellie. Selon Randy Parker, vice-président de la filiale américaine du géant sud-coréen, les acheteurs apprécient ses SUV primés, et l’entreprise compte poursuivre cet élan pour élargir sa part de marché.Sa filiale, Kia, a également connu un accroissement de vente de 2,3 % aux USA avec un peu plus de 49 000 véhicules cédés. Ses véhicules électriques ont rencontré un succès phénoménal avec une progression de 181 % par rapport à septembre dernier, son ancien record.