Photo : KBS News

La journée marquant la rentrée des classes a été très agréable. Les quelques nuages sur les côtes sud et ouest se sont vite dispersés laissant place à un lumineux ciel bleu sur l'ensemble du territoire. Malgré des valeurs négatives ce matin, les températures assez élevées dans l’après-midi ont donné une sensation de chaleur printanière.La minimale a été enregistrée à Séoul avec 8°C. Il a également fait 11°C sur l’île méridionale de Jeju, 12°C à Daejeon, et 14°C, la maximale, à Daegu, à Ulsan et à Gangneung, trois villes situées dans l’Est du pays.