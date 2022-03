Photo : YONHAP News

A six jours de la présidentielle, les choses bougent encore ! Les tentatives de rapprochement entre les candidats du Parti du pouvoir du peuple (PPP) et du Parti du peuple ont finalement réussi.Yoon Suk-yeol et Ahn Cheol-soo ont brutalement annoncé une candidature commune. Dans une conférence de presse tenue ce matin, le prétendant conservateur et son adversaire de centre-droit ont déclaré être parvenus à un tel accord pour une meilleure et parfaite alternance politique.Les deux hommes se sont ensuite engagés à préparer alors la Corée du Sud à son innovation et à son grand tournant, selon le souhait du peuple, et à diriger le pays avec succès, en cas d’élection à la présidence de la République. Les dessous de ce coup de théâtre ne sont pour l'instant pas encore connus.