Le RNB par habitant a dépassé les 35 000 dollars en 2021

Photo : YONHAP News

Conséquence de la reprise économique et de la montée du won sud-coréen face au dollar américain, le revenu national brut (RNB) par habitant a beaucoup évolué, passant de 31 755 dollars en 2020 à 35 168 l’an dernier. Soit une progression de 10,3 % en glissement annuel. Il est donc reparti à la hausse après deux années consécutives de baisse. C’est ce que montrent les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).Quant au produit intérieur brut (PIB), il s’est accru de 1,2 % au dernier trimestre 2021, un chiffre supérieur de 0,1 point à la première estimation avancée en janvier par l’institution. Avec 4 %, sa croissance annuelle est identique, grâce notamment à l’embellie des exportations.Concrètement, les ventes, en particulier, des semi-conducteurs et des produits pétroliers « made in Korea » à l’étranger ont bondi de 5 %, et la consommation privée de 1,6 %.A noter aussi que le PIB nominal tenant compte de l’évolution de l’inflation a, quant à lui, grimpé de 6,4 % par rapport à l’année précédente pour totaliser 1 790 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 6,4 % sur un an en won, mais de 9,7 % en dollar, et ce en raison de l’envol de la devise sud-coréenne face au billet vert.Le vice-Premier ministre à l’Economie s’est réjoui de cette performance, en la qualifiant de « spectaculaire », d’autant plus que son pays a toujours été en proie à la crise sanitaire liée au COVID-19.Sur son compte Facebook, Hong Nam-ki a également précisé que la Corée du Sud restait toujours la dixième puissance économique mondiale pour la deuxième année de suite. Et d’ajouter que selon le Fonds monétaire international (FMI), le pays du Matin clair conservera cette position jusqu’à l’année prochaine. Celui qui est aussi le ministre des Finances a cependant alerté sur l’incertitude qui plane sur l’économie nationale dans le sillage notamment de la guerre russo-ukrainienne.