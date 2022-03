Coup de fil entre les ministres sud-coréen et ukrainien des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie sud-coréenne et ukrainienne se sont entretenus hier par téléphone.A en croire le ministère des Affaires étrangères, son patron Chung Eui-yong et son homologue Dmytro Kouleba ont échangé pour l’essentiel sur la crise dans le pays d’Europe, sur l’aide humanitaire de Séoul à Kiev et sur sa participation aux sanctions internationales contre Moscou. La protection des ressortissants des deux Etats dans l’autre s’est elle aussi invitée dans leurs discussions.Le ministre sud-coréen a déploré les pertes en vies humaines innocentes et a fait valoir la décision de son pays de fournir une aide de dix millions de dollars au peuple et au gouvernement ukrainiens. Et d’ajouter que Séoul livrera dans les meilleurs délais du matériel médical d’urgence, demandé par Kiev.Dans le même temps, Chung a condamné l’attaque militaire russe et réaffirmé que le pays du Matin clair se joindrait aux efforts de la communauté internationale pour trouver une issue au conflit. Sans oublier de saluer le courage dont fait preuve la population ukrainienne face à l’agression de la Russie.En retour, Kouleba a exprimé sa reconnaissance aux sud-Coréens et à leur gouvernement pour leur soutien et leur solidarité.Les deux hommes se sont aussi engagés à travailler en étroite communication pour la sécurité de leurs expatriés présents dans chacun des deux pays et pour élargir davantage la coopération et les échanges bilatéraux, dès que la situation se sera stabilisée.Ils ont par ailleurs décidé d’organiser, dès que possible, un appel téléphonique entre leurs chefs de l’Etat.