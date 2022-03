Guerre en Ukraine : l’ambassade de Corée du Sud à Kiev suspend ses opérations

Photo : YONHAP News

L’ambassade de Corée du Sud en Ukraine a interrompu ses opérations en raison de la détérioration de la situation sécuritaire à Kiev, a annoncé le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Hier, le ministère a précisé que tout le personnel diplomatique, dont l’ambassadeur Kim Hyung-tae, qui restait toujours sur place en soutien de ses ressortissants, était en route vers une zone plus épargnée par les combats, avec six expatriés souhaitant quitter l’Ukraine.La décision a été prise, du fait des menaces militaires qui pèsent sur la capitale. Il est devenu difficile de poursuivre les activités de l’ambassade et d’assurer la protection de ses agents.En attentant la reprise des opérations dans une région où l’offensive russe est moins forte, une aide aux citoyens sud-coréens sera apportée par les bureaux temporaires à Lviv, à l'ouest de l’Ukraine, près de la frontière polonaise, et à Tchernivtsi, ville limitrophe de la Roumanie.