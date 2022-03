Photo : YONHAP News

C’est à partir de demain vendredi, et jusqu’à samedi que les sud-Coréens pourront voter à l’avance pour élire leur prochain président. Ces électeurs sont ceux qui n’auront pas la possibilité de se rendre aux urnes le 9 mars, le grand jour de l’élection.Dès la veille de ce scrutin anticipé, il est interdit de publier les résultats de tous les sondages d’intentions de vote. Pourtant, ceux des baromètres réalisés jusqu’à hier ne sont pas concernés par cette mesure en vigueur jusqu’à 19h30 le jour J. On peut les rendre publics ou citer en précisant leur date.La Commission électorale nationale (NEC) explique cette règle par les possibles effets des sondages sur le comportement des électeurs, d’autant plus qu’il s’agit d’une photographie de l'opinion à un instant donné.