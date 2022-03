Guerre en Ukraine : Blinken salue Séoul pour sa décision de sanctionner Moscou

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a salué la décision de Séoul de se joindre aux sanctions internationales contre la Russie, l’envahisseur de l’Ukraine.Dans un communiqué publié hier, Antony Blinken a affirmé que les Etats-Unis et leur allié sud-coréen se tenaient côte à côte pour soutenir le pays d’Europe de l’Est et que la détermination de la Corée du Sud aiderait à défendre son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa liberté.Le visage de la diplomatie américaine a ensuite évoqué le fait que l’administration de Moon Jae-in a lui aussi approuvé l’exclusion des principales banques russes du réseau Swift qui relie plus de 11 000 institutions financières dans plus de 200 pays et territoires, et interdit des transactions avec elles. Et d’ajouter que Séoul a ainsi soutenu les efforts des Occidentaux visant à isoler Moscou du système monétaire international et sur le plan technologique.Blinken a aussi mentionné la décision du pays du Matin clair pour libérer une partie de ses réserves stratégiques de pétrole, une initiative qui, selon lui, permettra de stabiliser le marché mondial de l’énergie.Hier, dans son premier discours sur l’état de l’Union, Joe Biden a énuméré une liste des pays ayant rejoint les USA pour sanctionner la Russie. Parmi eux, l’Union européenne, le Royaume Uni, la Corée du Sud et le Japon.