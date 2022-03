Dérogation du contrôle des exportations vers la Russie pour les produits non-militaires

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Economie et des Finances a convoqué aujourd’hui une nouvelle réunion de la task force interministérielle chargée de plancher sur les mesures à prendre face à la crise ukrainienne.Les discussions ont largement été consacrées aux sanctions économiques et financières que les pays occidentaux imposent à Moscou. La question a été, pour le moment, de se renseigner sur les catégories des produits sud-coréens faisant l’objet du contrôle des exportations vers la Russie, instauré par les Etats-Unis.Selon le gouvernement sud-coréen, l’administration américaine lui a expliqué que les biens de consommation courante comme les smartphones, les véhicules finis ou encore les machines à laver pouvaient faire exception à la règle, s’ils ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires. Il est aussi possible d’obtenir une dérogation pour les expéditions vers les filiales des entreprises sud-coréennes, installées en Russie et pour celles des marchandises embarquées d’ici le 26 mars.Au cours de la conférence, l’exécutif a également réaffirmé qu’il apporterait son soutien financier aux entreprises qui subiront des pertes causées par les sanctions internationales. Il entend débloquer pour cela une première enveloppe allant jusqu’à 2 000 milliards de wons, à savoir quasiment 1,5 milliard d’euros.