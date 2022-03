Nouvel échange téléphonique entre les négociateurs nucléaires sud-coréen et russe

Photo : KBS News

Sur fond de guerre en Ukraine, les négociateurs nucléaires sud-coréen et russe ont de nouveau échangé hier par téléphone, la deuxième fois en un mois.Noh Kyu-duk et Igor Morgulov ont discuté de la situation dans la péninsule, en particulier du dernier tir de missile nord-coréen, ainsi que sur les moyens de coopération entre leurs pays pour instaurer la stabilité dans cette région.Noh a alors souligné une nouvelle fois l’importance de renouer au plus vite le dialogue visant à résoudre les dossiers nucléaire et balistique de Pyongyang, avant de présenter les efforts diplomatiques de son pays allant dans ce sens et d’exhorter Moscou à jouer un rôle constructif. Il aurait alors fait part des résultats de ses entretiens, le mois dernier à Hawaï, avec ses homologues américain et japonais.Pour rappel, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) avait annoncé avoir détecté, dimanche dernier vers 7h50, un missile balistique tiré par le Nord, près de sa capitale en direction de la mer de l’Est. Il s’agissait de sa deuxième démonstration de force en 28 jours et de la huitième depuis le début de l’année.Le lendemain, le royaume ermite avait déclaré avoir effectué un test important pour le développement d’un satellite de reconnaissance.