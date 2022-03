Yoon Suk-yeol et Ahn Cheol-soo officialisent leur candidature unique

Photo : YONHAP News

Coup de théâtre à la veille du vote anticipé pour l’élection présidentielle du 9 mars. Le candidat conservateur du Parti du pouvoir du peuple (PPP) et celui du Parti du peuple, de centre-droit, ont brutalement annoncé une candidature unique. Une annonce faite dans une déclaration commune lors d’une conférence de presse conjointe tenue ce matin.En effet, le second, en l’occurence Ahn Cheol-soo a précisé qu’il se retirerait de la course à la Cheongwadae pour soutenir Yoon Suk-yeol, et ce pour réaliser une meilleure alternance politique et pour répondre aux espérances du peuple.Du coup, Yoon a promis de jeter ses dernières forces pour remporter la bataille, de former un gouvernement d’unité nationale, réformateur et tourné vers le futur, en cas d’élection, et d’en faire une réussite. Les deux hommes ont aussi souligné qu’ils étaient désormais unis dans une seule équipe.Avenir, réforme, pragmatisme et prévention des risques épidémiques sont les maîtres-mots de leur éventuelle administration d’union. Pour y parvenir, leurs formations feront preuve d’esprit de coopération pour commencer d’abord à composer un comité de transition, qui sera créé ensemble pour élaborer une feuille de route pour le nouveau gouvernement.Les tentatives d’alliance de dernière minute entre les deux prétendants se sont concrétisées lors de leur rencontre nocturne, à l’issue du débat télévisé avec leurs deux autres adversaires. Cette confrontation s’est terminée à 22h.