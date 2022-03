COVID-19 : le nombre de cas positifs toujours aux alentours de 200 000

Photo : YONHAP News

Ce jeudi encore, le nombre des nouvelles contaminations au COVID-19 flirte avec les 200 000 cas. A en croire les autorités sanitaires, ces dernières 24 heures, un total de 198 803 infections supplémentaires ont été répertoriées, une baisse cependant de 20 438 cas par rapport à hier.Le nombre de patients admis en soins intensifs et celui de décès ont eux aussi progressé respectivement de 4 et 128 personnes sur une journée, désormais à 766 et à 8 394. Le taux de létalité est de 0,23 %. Aujourd’hui, on comptabilise aussi plus de 857 000 malades se soignant à leur domicile, en hausse de 36 000 en un jour.Par ailleurs, 1,25 million de doses de vaccin Moderna, produites localement, sortent aujourd’hui de l’usine de l’entreprise sud-coréenne Samsung Biologics, située dans la cité de Songdo à Incheon.On a également appris que le Premier ministre Kim Boo-kyum avait suspendu tous ses programmes prévus aujourd’hui, son autotest réalisé ce matin étant positif.