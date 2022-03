Photo : YONHAP News

La journée a été belle aujourd'hui au pays du Matin clair. En effet, un magnifique ciel bleu a recouvert la péninsule sud-coréenne. Cependant, l'écart des températures matinales et de l'après-midi s'est encore fait ressentir.Au lever du soleil, le thermomètre affichait de nouveau des valeurs négatives pour une grande partie du territoire. Il a vite grimpé au fil de la journée culminant, à 15h, à 11°C à Séoul, 14°C à Busan, 15°C à Daejeon et jusqu'à 17°C à Daegu, affichant un différentiel de température de quasiment 20°C pour cette ville du Sud-est.Un mercure similaire et des averses sont attendus pour demain.