Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul confirme ses bons résultats de la veille. Aujourd'hui encore ses deux indices ont terminé la séance dans le vert. Son indice principal, le Kospi, a gagné 1,61 %, clôturant la séance à 2 747,08 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, a pris 1,88 % à 912,32 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforcent face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 336,87 wons (-3,53 wons) et le dollar américain 1 204,60 wons (-1,5 won).