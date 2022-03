Les Jeux Paralympiques d’hiver de Pékin débutent aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Le coup d’envoi des Jeux paralympiques d’hiver de Pékin 2022 sera donné aujourd’hui. La cérémonie d’ouverture aura lieu à 20h au Stade national, appelé également « Nid d’oiseau ». L’événement sportif international se déroulera pendant 10 jours, du 4 au 13 mars. Sous la devise officielle « Ensemble pour un avenir commun », les compétitions seront organisées à Pékin, à Yanqing et à Zhangjiakou.L’édition 2022 accueillera environ 1 500 participants d’une cinquantaine de pays. Elle met en jeu 78 médailles d’or dans six sports : le ski alpin, le snowboard, le ski de fond, le biathlon, le hockey sur glace adapté et le curling en fauteuil roulant.La Corée du Sud y a dépêché sa délégation, composée de 82 membres, y compris 32 athlètes répartis dans les six sports. Son objectif : décrocher deux médailles de bronze.Le dossier géopolitique le plus brûlant s’est invité à cette fête planétaire. L’Ukraine, en proie à l’invasion militaire russe, y a envoyé une vingtaine d’athlètes malgré cette crise.La Russie et son complice, la Biélorussie, sont sous le coup de sanctions du milieu sportif international. Dans un premier temps, leurs athlètes ont été autorisés à prendre part aux Jeux paralympiques sous bannière neutre. Finalement, le Comité international paralympique a fait volte-face pour les en exclure.